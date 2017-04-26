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الأربعاء 26 ابريل 2017 06:12 صباحاً
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ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 06:12 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.10 18.25 3 أيام
كريدى أجريكول 18.10 18.20 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.08 18.17 3 أيام
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.83 3 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 6 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوعين
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 2 يومين
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوعين
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوعين
بنك عودة 18.05 18.15 7 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوعين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 6 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
بنك القاهرة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 2 يومين
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 2 يومين
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوعين
بنك قناة السويس 18.00 18.10 3 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 3 أسابيع
بنك مصر 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 3 أسابيع
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 3 أسابيع
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