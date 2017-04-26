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الأربعاء 26 ابريل 2017 06:23 صباحاً
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ننشر أسعار الذهب اليوم الاربعاء بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الاربعاء بالسوق المصري

الأربعاء، 26 ابريل 2017 06:07 ص
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 726
عيار 22 665
عيار 21 635
عيار 18 544
عيار 14 423
عيار 12 363
الاونصة 22,570
الجنيه الذهب 5,080
الكيلو 725,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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