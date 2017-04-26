أكدت متصلة تدعى سمية، من الإسكندرية، أن وظيفة المرأة خدمة زوجها، وعلى الأخير أيضًا أن يحترمها وعدم تهديدها كل فترة زمنية بالطلاق، مؤكدة أنها كانت تركع أمام زوجها قبل وفاته لخلع جزمته؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بطاعة زوجها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم”، “الحياة الزوجية لها مكانة كبيرة ومودة ورحمة، وقديمًا كانت الزوجة تنجب كثيرًا على عكس الوقت الحالي، ووالدتي أنجبت 13 طفلاً وكانت تعمل، وتساعد والدي في نفقات المنزل”.