رأى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الشباب بالفعل متفتح، وله آراء وأفكار يمكن بناء مشروعات كبيرة وناجحة عليها، ولذلك نشارك في المؤتمر الوطني الدوري للشباب.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على شاشة “إكسترا نيوز” وتقدمه ريهام السهلي، “وضعنا خطة في الوزارة وأضفنا 6882 ميجا من يناير إلى ديسمبر عام 2015، وهذا رقم هائل ويمثل نحو 25% من حمل الطاقة التي كانت متواجدة في ذلك الوقت”.

وأردف وزير الكهرباء: “القوات المسلحة، ووزارة البترول ساعدونا بشكل كبير، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع متابعة دقيقة جدا، وتم تسخير كل إمكانيات الدولة لحل أزمة الكهرباء”، موضحا أنه تم رصد 19.5 مليار جنيه لشبكات التوزيع خلال 3 سنوات، وسينقل مستوى الخدمة نقلة كبيرة جدًا، و”مش هستريح غير لما الكهرباء تصل بجودة لكل شخص ولا ينقطع ثانية عنه”.