أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك توجه بالدولة لتعمير منطقة الساحل الشمالي لزيادة معدلات السياحة، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي سيكون من أهم المقاصد السياحية بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، إن ذلك سيحدث نهضة سياحية كبري في الساحل الشمالي خلال الصيف، مقدمًا الشكر للواء علاء أبو زيد محافظ مرسي مطروح.