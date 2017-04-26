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أحمد موسى: الساحل الشمالي سيكون من أهم المقاصد السياحية بمصر
احمد موسى

أحمد موسى: الساحل الشمالي سيكون من أهم المقاصد السياحية بمصر

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:28 ص
كتب - متابعات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك توجه بالدولة لتعمير منطقة الساحل الشمالي لزيادة معدلات السياحة، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي سيكون من أهم المقاصد السياحية بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، إن ذلك سيحدث نهضة سياحية كبري في الساحل الشمالي خلال الصيف، مقدمًا الشكر للواء علاء أبو زيد محافظ مرسي مطروح.

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