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برلماني: متفائل بعد مشاركتي في مؤتمر الشباب
السيسي ومؤتمر الشباب1

برلماني: متفائل بعد مشاركتي في مؤتمر الشباب

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:33 ص
كتب - متابعات

كشف جون طلعت عضو مجلس النواب، عن دائرتي شبرا وروض الفرج أن مشاركته في المؤتمر الثالث للشباب المقام بالإسماعيلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلته متفائلا.
وقال خلال حواره ببرنامج “مساء dmc”، أمس الثلاثاء، إن من أجمل ما لمسه في الفعاليات هو حرية الرأي وطرح الأسئلة من الشباب إلى الرئيس ولغة الحوار السهلة بين الطرفين.
وشدد النائب على أننا لدينا من الإمكانيات والقدرات للتواصل مع الشباب والاستجابة لهم عكس الآخرين.

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