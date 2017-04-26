كشف جون طلعت عضو مجلس النواب، عن دائرتي شبرا وروض الفرج أن مشاركته في المؤتمر الثالث للشباب المقام بالإسماعيلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلته متفائلا.

وقال خلال حواره ببرنامج “مساء dmc”، أمس الثلاثاء، إن من أجمل ما لمسه في الفعاليات هو حرية الرأي وطرح الأسئلة من الشباب إلى الرئيس ولغة الحوار السهلة بين الطرفين.

وشدد النائب على أننا لدينا من الإمكانيات والقدرات للتواصل مع الشباب والاستجابة لهم عكس الآخرين.