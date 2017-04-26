فازت القاصة والكاتبة الروائية هدى توفيق بجائزة “أدب الحرب” عن قصتها “أنا والحصاد الجنوني”، عام 1998.

وفي ذكرى عودة سيناء وتحريرها، تذكرت توفيق قصة حصولها على الجائزة، قائلة في تصريحات خاصة لـ”محيط”: لا أتقن الكتابة عن المناسبات الوطنية، أو بمعنى أدق التفاعل معها بقدر كبير إلى حد التعبير القصصي أو الإبداعي بشكل عام، ربما لأني أشعر بها حدثا كبيرا في حينه أو حتى بعد وقت مروره، من الصعب أن يستوعبه عقلي كاملا لجلل هذا الحدث.

فقصدية ترتيب الكلمات وتطويعها لصنع عمل أدبي شئ شديد الصعوبة عليّ، فالكتابة بالنسبة لي حالة نستلهمها بعد عناء وتأمل وتفكير ليس بالقصير، حتى تأتي بعفوية وشفافية بينما تكون مشاعري مفعمة بالفرح أو العكس، بحسب اختلاف المشهد الوطني الذي استقبله، وهو شعور يملؤني بالعجز في أحيان كثيرة للتعبير عنه رغم الصدق التام تجاهه وتباين المشاعر نحوه.

وتتابع صاحبة “بيوت بيضاء” وتقول: كل عام نحتفل بذكرى الحرب والإنتصار، كل عام يؤرخ فيه مجد الوطن ودماء الشهداء النبيلة بإجازة رسمية، واحتفال عسكري كبير ونحن نستلقي على فراشنا في أمان وسلام وطمأنينة، وندعو للجندي المجهول الذي وهبنا روحه.

أهدانا روحه من أجل أن أسترخي على فراشي بكسل وأنا أرتشف قهوتي الصباحية وأفكر فيه وأسأله؛ كيف أنت أيها الجندي المجهول؟ ما حال أمك الآن، هل لا زالت ترتدي السواد وتنظر إلى صورتك الموشاة بعلامة الحداد الأسود، ما حال كل من أحبوك ويعانون فقدانك ورحيل كل الذكريات معك مهما مرت السنوات من حياتهم.

تتذكر توفيق مع الجندي المجهول، الوطن، الأرض، والإنتماء. وتخاطبه قائلة: كيف أصفك؟ كيف أتخيلك؟ كيف أجد الكلمات بل أقوى التعبيرات وأصدقها لأجسد كتابة لحظات قتالك ودفاعك عن الوطن، هل توجد كلمات تضاهي كل بسالة وتضحيات هؤلاء الجنود المجهولين.

أظن أن الكلمات لاشئ مطلقا، لن يبق غير ذراعاك ترفع علامة النصر وعلم الحرية في ذاكرة التاريخ إلى أن يموت كل الكسالى مثلي وغيري، ومن سيأتي بعدنا بل إلى أن تفنى البشرية ولن يبق غيرك أنت فقط.

وبكل هذه المشاعر، تتذكر توفيق أنه في عام 1998 مثل كل عام من حياة الوطن تمر ذكرى الحرب والإنتصار وتحرير الأرض، ذكرى أسعد بها مثل كل أبناء وطني للأجازة الرسمية التي أحصل عليها دون الإستيقاظ مبكرا للذهاب إلى العمل الروتيني.

وتستدرك قائلة: شعرت فجاة بتفاهة شعوري، وسألت نفسي لما لا أكتب عن الحرب، رغم أني لم أعش هذا اللحظات لكوني طفلة حينها لا تستوعب معنى الحروب وجسارة الجنود وفداحة الخسارة من أجل تحرير الأرض والعبور، حتى قرأت إعلانا يتكرر كل عام عن مسابقة أدب الحرب، فتأملت رغبتي التي أكتمها داخلي، وتمثلت في مخيلتي صورة الجندي المجهول وبطولاته، فقررت تحسين صورتي الخجلة أمامه.

تابع: هتفت بهمس أخاطب خيال نفسي، وهو أعظم محرك ودافع لكتابة ما نريده حتى لوكنا بعيدين عن المشهد التاريخي وقت حدوثه، وكان هذا بمثابة اختبار لقدراتي الأدبية على استخدام ملكة التخييل لكتابة قصة عن أدب الحرب، وبالفعل فزت بالجائزة.

رغم أني أعتقد ولازلت أن الكتابة الأدبية التي تخص أدب الحرب أو المناسبات الوطنية عامة من أصعب أنواع الكتابة لدي ولا أتقنها، ومع ذلك جاءت القصة التي كانت بمثابة اختبار صعب ظل كامنا في عقلي لسنوات لا أعرف كيف أحققه، فالأرض خالدة والحرب ميثاق التاريخ، ونحاول ولو بجزء صغير أن ندخل ذاكرة الوطن والتاريخ بالكتابة عنه.

ومن القصة الفائزة نقرأ:

هل كان لابد أن أذهب إلى حوش مقبرتك الذي دفنت فيه اجساد احباءك وغير أحباءك ، يندفع الدمع وأنا وسط مكانك مفروض أن أؤنسك فيه فى ليالي وحدتك هنا .

أضع الراديو وولاعتك القنبلة ذات اللون الفضي اللامع وحصانك الخائب وعلبة السجائر ، لم تفز بعد بملمس شفتيك ، وعبق النعناع يملاً حواسك ، أرفع رأسي إلى السماء ، تملاً أنفي رائحة الياسمين والريحان المفروشة على جنبات الحوض الكبير ، أبتسم بإرتياح ، أقرر أن أدفن أشيائك مائلة على أصيص نبتة مازال وليداً يبذر رائحة زكية النكهة ، أسير خطوات ، يستقر هنا جسدك وأهم بكل حماس أشمر أكمام قميصي الطويل ، وأثنى أذيال بنطالى وأحضر ” الفأس ” يتسللني شلل يؤخز يداي .... تسقط الفأس من يدي ، وإن كان ثقلها غير المعتاد قد طرح مع عجزي الوليد ساترة بيداي وجهي .... متشنجة ببكاء مفعم .



وفجأة تسقط خيرات السماء المعجزة تهمس لي :

- عليك ان تنتهي من مهمتك أولاً

أشعر بالخوف ، أرفع يدى ، أنظر فأجد رجلاً يرتدي جلباباً بنياً محروقاً ... محروقاً يغرق عيني فتغمرني سطوة اللون ..

- من أنت ؟

قبل أن يجيب وبعد أن ملأ عيناي بملامحه الطيبة التي تسلمك بهدوء وإطمئنان إليه ، كأنه طائر حكيم يلتقط الخير من القلوب ببساطة ، نازعاً أي شراً ما بداخلك .

- هل أنت صديقه ؟

ينظر إلي وهو مازال واقفاً ، وأنا مازلت أعاني دهشة وطيبة أخترقتني بلطف ، فقربتني من صوته ذي النغمة الإلهية الطيبة ، جلس بهدوء من يريد أن يروي حكمة ما .

قائد كتيبتى فى الحرب ، كنت أهابه وأحبه ، كان يرى في ما لم أكن أعلم بمقدرتي عليه ، إلا عندما عصيت أوامره للمرة الأولى ، ذهبت بمفردى عابراً للزورق بعد أن أرهقه تشنج أحد الجنود ، إمتلأ برعب العبور المؤدي إلى الموت ، وبريق المعجزة أن ننتصر .... بل ونحيا وعندما رأيت نظراته العسكرية الآمرة تتحول إلى فرح ، والكتيبة كلها بمن فيها الجندى المرتعب تهلل : الله أكبر .. الله أكبر ... الله أكبر .. يتدافقون كالنمور المفترسة يطأون أراضينا المغتصبة ، مهللين بالفرح الذى عز دهراً ، أجبته بإعجاب أثير : لابد أنك نازعت قائدك فى وسام الشجاعة .

أجاب بفتور : نعم ... لكن من يذهب للحرب ، لا يبالى بالتحيات المزخرفة المنسية ... مهما تكن .