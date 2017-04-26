أعلنت جائزة سيمون لاندري الفرنسية للشعر النسائي لسنة 2017، عن فوز الشاعرة والروائية المغربية عائشة البصري بالجائزة الثانية في دورتها 15، عن قصيدتيها ” ميثولوجيا الجسد ” و” تمارين على الوحدة”.

ووفق صحف مغربية، تمّ حفل الإعلان عن النتائج أخيرا في باريس، بحضورالكاتبة والفنانة سيمون لاندري، التي تحمل الجائزة اسمها.

وكتقليد سنوي تقوم مؤسسة “نساء، شعر، حرية” المشرفة على الجائزة بنشر القصائد الفائزة ضمن كتاب (femmes Poésie ,Liberté).

يذكر أن القصيدتين المتوجتين ” ميثولوجيا الجسد” و”تمارين على الوحدة” منشورتان ضمن مجموعة شعرية “بين طيات الموج” الصادرة بترجمة فرنسية عن دار( لمارتان بباريس )- سلسلة أكسون تونيك – فبراير 2017، وهي المجموعة التي نقلها من العربية إلى الفرنسية المترجم إدريس البوشيري.