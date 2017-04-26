أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الطريق إلى القدس لا يمر من إسرائيل بل من أجساد المسلمين والأقباط، مؤكدًا أن تنظيم داعش لا يضرب قطر وإسرائيل.

وعلق في برنامجه “كل يوم”، المذاع على شاشة “on-e”، أمس الثلاثاء، على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي حول أن تنظيم داعش قصف مواقع إسرائيلية بالخطأ في هضبة الجولان بسوريا واعتذر التنظيم فورًا عن ذلك،