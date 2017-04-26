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عمرو أديب: داعش لا يضرب قطر وإسرائيل
عمرو اديب ـ برنامج كل يوم‎

عمرو أديب: داعش لا يضرب قطر وإسرائيل

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:54 ص
كتب - متابعات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الطريق إلى القدس لا يمر من إسرائيل بل من أجساد المسلمين والأقباط، مؤكدًا أن تنظيم داعش لا يضرب قطر وإسرائيل.
وعلق في برنامجه “كل يوم”، المذاع على شاشة “on-e”، أمس الثلاثاء، على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي حول أن تنظيم داعش قصف مواقع إسرائيلية بالخطأ في هضبة الجولان بسوريا واعتذر التنظيم فورًا عن ذلك،

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