أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الثالث للشباب المقام بالإسماعيلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرصة جيدة لطرح أفكار الشباب، والاستفادة منها.

وقال في حواره ببرنامج “مساء dmc” الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة “dmc” أمس الأربعاء، إن أفكار الشباب خلال المؤتمر كانت مميزة وبها تفاعل مع المجتمع.