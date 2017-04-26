 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 03:23 صباحاً
روابط سريعة
شريف إسماعيل: أفكار الشباب مميزة وبها تفاعل مع المجتمع
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

شريف إسماعيل: أفكار الشباب مميزة وبها تفاعل مع المجتمع

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:50 ص
كتب - متابعات

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الثالث للشباب المقام بالإسماعيلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرصة جيدة لطرح أفكار الشباب، والاستفادة منها.
وقال في حواره ببرنامج “مساء dmc” الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة “dmc” أمس الأربعاء، إن أفكار الشباب خلال المؤتمر كانت مميزة وبها تفاعل مع المجتمع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3