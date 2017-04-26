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الأربعاء 26 ابريل 2017 03:15 صباحاً
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هيثم الحريري: حالة من عدم الرضا حول أداء البرلمان والحكومة
النائب هيثم الحريري

هيثم الحريري: حالة من عدم الرضا حول أداء البرلمان والحكومة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 03:15 ص
كتب - متابعات

أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من عدم الرضا حول أداء البرلمان، والحكومة، وربما مؤسسة الرئاسة، متسائلًا: “هل سنترك حالة عدم الرضا مستمرة أم سنغيرها؟”.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، أن مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية وليس فقط مصرية، معتبرًا أن تدخل رئيس الجمهورية في اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر كما تضمنه مقترح عمل الأزهر الشريف، لا يجوز.

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