أكد النائب أحمد زيدان، أنه شارك في مؤتمر الشباب الثالث نيابة عن دائرة شبرا الساحل، مؤكدًا أن تكريم الرئيس لأبطال مصر يؤكد أن الدولة تهتم دائما بتكريم أبطالها.

وقال في حواره ببرنامج “مساء dmc”، أمس الثلاثاء، إن ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ربما لم يطرح أمس ولكن نعلم جيدا اهتمام الرئيس بهذا القطاع، وسيكون هناك اجتماعات داخل وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

وتابع زيدان أننا نسعى من خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن نتواصل مع متخذي القرار وهناك مقترح بإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات.