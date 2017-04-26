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برلماني: مقترح بإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات
شبكات انترنت- هاكرز

برلماني: مقترح بإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:47 ص
كتب - متابعات

أكد النائب أحمد زيدان، أنه شارك في مؤتمر الشباب الثالث نيابة عن دائرة شبرا الساحل، مؤكدًا أن تكريم الرئيس لأبطال مصر يؤكد أن الدولة تهتم دائما بتكريم أبطالها.
وقال في حواره ببرنامج “مساء dmc”، أمس الثلاثاء، إن ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ربما لم يطرح أمس ولكن نعلم جيدا اهتمام الرئيس بهذا القطاع، وسيكون هناك اجتماعات داخل وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.
وتابع زيدان أننا نسعى من خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن نتواصل مع متخذي القرار وهناك مقترح بإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات.

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