"الأرض المحرمة" يشارك بمعرض أبوظبي للكتابالأربعاء، 26 ابريل 2017 02:53 ص
يشارك كتاب “الأرض المحرمة: كوريا الشمالية” الصادر عن دار العربي، لمؤلفه العراقي الدكتور ستار جبار علاي، بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.
قال الدكتور ستار علاي، في مقدمته للكتاب: “هي فكرة قبل أن تكون أي شيء آخر، كانت بدايتها مع مطلع الألفية الثانية، يومها قمت بترجمة ورقة عن كوريا الشمالية ومنذ ذلك الوقت والرغبة تدفعني إلى مزيد من الدراسة والبحث في طبيعة وبنية هذه الدولة وقدراتها وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.
يتناول الكتاب قيام الدولة والنظام السياسي في كوريا، والدستور ومؤسسات النظام السياسي الكوري الشمالي، كما يتتبع نشأة الأحزاب السياسية، ويعرّج الإسهامات الفكرية للجنرال كيم أيل سونج.
ويستعرض تعريف العولمة وتأثيرها في كوريا الشمالية، وتشعبات العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية، والقدرات العسكرية التقليدية وغير التقليدية لكوريا الشمالية، وكذلك النووية والصاروخية.
ومن الكتاب نقرأ: “أصبحت كوريا الشمالية بشكل واضح ثامن قوة نووية في العالم, فقد قدرت وكالة المخابرات المركزية الامريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 بأن كوريا الشمالية لديها احتمالاً سلاحاً أو سلاحين نووين. فالاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية هي قضية متشابكة لأكثر من خمسين عاماً, فخلال الحرب الكورية (1950 - 1953) هددت الولايات المتحدة عدة مرات باستخدام الاسلحة النووية. ولعب هذا التهديد والاسلحة النووية الأمريكية المنشورة في كوريا الجنوبية دوراً مهماً في دفع الجنرال كيم ايل سونج لبدء برنامج للأسلحة النووية”.
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