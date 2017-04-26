 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 03:26 صباحاً
روابط سريعة
"الأرض المحرمة" يشارك بمعرض أبوظبي للكتاب
الارض المحرمة

"الأرض المحرمة" يشارك بمعرض أبوظبي للكتاب

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:53 ص
محيط - سميرة سليمان

يشارك كتاب “الأرض المحرمة: كوريا الشمالية” الصادر عن دار العربي، لمؤلفه العراقي الدكتور ستار جبار علاي، بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

قال الدكتور ستار علاي، في مقدمته للكتاب: “هي فكرة قبل أن تكون أي شيء آخر، كانت بدايتها مع مطلع الألفية الثانية، يومها قمت بترجمة ورقة عن كوريا الشمالية ومنذ ذلك الوقت والرغبة تدفعني إلى مزيد من الدراسة والبحث في طبيعة وبنية هذه الدولة وقدراتها وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

يتناول الكتاب قيام الدولة والنظام السياسي في كوريا، والدستور ومؤسسات النظام السياسي الكوري الشمالي، كما يتتبع نشأة الأحزاب السياسية، ويعرّج الإسهامات الفكرية للجنرال كيم أيل سونج.

ويستعرض تعريف العولمة وتأثيرها في كوريا الشمالية، وتشعبات العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية، والقدرات العسكرية التقليدية وغير التقليدية لكوريا الشمالية، وكذلك النووية والصاروخية.

ومن الكتاب نقرأ: “أصبحت كوريا الشمالية بشكل واضح ثامن قوة نووية في العالم, فقد قدرت وكالة المخابرات المركزية الامريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 بأن كوريا الشمالية لديها احتمالاً سلاحاً أو سلاحين نووين. فالاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية هي قضية متشابكة لأكثر من خمسين عاماً, فخلال الحرب الكورية (1950 - 1953) هددت الولايات المتحدة عدة مرات باستخدام الاسلحة النووية. ولعب هذا التهديد والاسلحة النووية الأمريكية المنشورة في كوريا الجنوبية دوراً مهماً في دفع الجنرال كيم ايل سونج لبدء برنامج للأسلحة النووية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3