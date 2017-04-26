 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 03:27 صباحاً
روابط سريعة
رحيل الكاتب الأمريكي روبرت برسيج
d0740cd78d71ce89ed60d4fab4099b76

رحيل الكاتب الأمريكي روبرت برسيج

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:32 ص
وكالات

توفي الكاتب الأمريكي روبرت إم بيرسيج، مؤلف رواية “زين وفن صيانة الدراجات النارية” أمس الاثنين عن عمر ناهز 88 عاماً “بعد فترة من التداعي الصحي”، بحسب ما ذكرته شركة النشر التي كان يتعامل معها.

ووفقا لوكالة(د ب ا)، توفي بيرسيج وهو مواطن من ولاية مينيسوتا، في منزله بجنوب بيرويك في ولاية مين، التي عاش فيها لمدة 30 عاماً، وفقاً لبيان نشرته شركة ويليام مورو.

وكانت رواية “زين وفن صيانة الدراجات النارية” الأكثر مبيعاً لبيرسيج وهي رواية كلاسيكية من الفلسفة الشعبية، قد رفضتها 121 دار نشر قبل أن تتم طباعتها عام 1974، بحسب ويليام مورو. وكتب بيرسيج جزءاً آخراً للرواية تحت عنوان “ليلا : تحقيق في الأخلاق” ونشرت عام 1991.

وقبل كتابة الروايتين، خدم بيرسيج في الجيش في كوريا، ودرس الفلسفة في جامعة مينيسوتا وسافر إلى الهند، حيث درس الفلسفة الهندوسية. كما قام بدراسات عليا في الصحافة في جامعة مينيسوتا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3