توفي الكاتب الأمريكي روبرت إم بيرسيج، مؤلف رواية “زين وفن صيانة الدراجات النارية” أمس الاثنين عن عمر ناهز 88 عاماً “بعد فترة من التداعي الصحي”، بحسب ما ذكرته شركة النشر التي كان يتعامل معها.

ووفقا لوكالة(د ب ا)، توفي بيرسيج وهو مواطن من ولاية مينيسوتا، في منزله بجنوب بيرويك في ولاية مين، التي عاش فيها لمدة 30 عاماً، وفقاً لبيان نشرته شركة ويليام مورو.

وكانت رواية “زين وفن صيانة الدراجات النارية” الأكثر مبيعاً لبيرسيج وهي رواية كلاسيكية من الفلسفة الشعبية، قد رفضتها 121 دار نشر قبل أن تتم طباعتها عام 1974، بحسب ويليام مورو. وكتب بيرسيج جزءاً آخراً للرواية تحت عنوان “ليلا : تحقيق في الأخلاق” ونشرت عام 1991.

وقبل كتابة الروايتين، خدم بيرسيج في الجيش في كوريا، ودرس الفلسفة في جامعة مينيسوتا وسافر إلى الهند، حيث درس الفلسفة الهندوسية. كما قام بدراسات عليا في الصحافة في جامعة مينيسوتا.