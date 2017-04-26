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أبو حامد يرد على اتهامه بالتآمر على الأزهر
النائب محمد أبو حامد ‎

أبو حامد يرد على اتهامه بالتآمر على الأزهر

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:39 ص
كتب - متابعات

أكد محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن حوالي 200 نائب وقعوا على مشروع قانون “الأزهر” الذي سيتقدم به للمناقشة في مجلس النواب.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة  “أون إي” الفضائية “حتى الآن لم يخرج أي مندوب من الأزهر للرد الموضوعي على أي مادة من داخل القانون”.

ولفت إلى أن الدستور تحدث عن استقلالية الأزهر، ولكن هذا لا يعني أن تعديل القانون في مجلس النواب سيمس استقلالية الأزهر، موضحًا: “تفسير الأزهر للأمر على أنه مؤامرة ضد الأزهر به تكلف وغير موضوعي”.

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