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وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب ببورسعيد
وزير الثقافة

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب ببورسعيد

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:42 ص
محيط - شيماء عيسى

افتتح وزير الثقافة حلمى النمنم، الاثنين، معرض الكتاب الأول بمحافظة بورسعيد، والذى تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، والمقام على شاطى كورنيش طرح البحر بحى الشرق وتستمر فعالياته لمدة شهر، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقدم خلال الاحتفالية، أوبريت راقص للأطفال تحت عنوان “تحيا مصر”، فيما عزفت فرقة الموسيقى الشعبية «السمسمية» عدد من الأغانى الحماسية الوطنية التى تحكى قصة كفاح ونضال شعب بورسعيد ومقاومتة الفدائية للاحتلال.

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