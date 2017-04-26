كشف أحمد هلال أحد الأبطال الفدائيين عام 65 أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لي خلال مؤتمر الشباب الثالث المقام بمحافظة الإسماعيلية، كان شرفا كبيرا.

وقال في حواره ببرنامج رأي عام على شاشة TEN مساء أمس الثلاثاء، إن المخابرات الحربية نجحت في خطف ضابط وكان أحد أقارب الملكة البريطانية، في عملية ناجحة.

وتابع أن الإنجليز حاصروا مدينة بورسعيد بالكامل، للبحث عن مختطفي الضابط الإنجليزي، وقاموا بتفتيش المنازل واستجواب الأهالي، ولم ينجحوا في معرفة مكانه.