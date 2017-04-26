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مناضلة السويس للشباب: "بوست السيسي وقولت له بحبك.. وهذا كان رده"
السيسي

مناضلة السويس للشباب: "بوست السيسي وقولت له بحبك.. وهذا كان رده"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:02 ص
كتب - متابعات

كشفت زينب الكفراوي، المعروفة بـ”مناضلة السويس” إنها التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش المؤتمر الوطني الدوري للشباب، وطلبت منه أن تقبله.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة LTC الفضائية: “التقيت به مرة سابقة، وقلت له هابوسك أنا المرة دي، ثم قبلته، وقلت له أنا بحبك فقال لي وأنا كمان”.

ووجهت المناضلة المعروفة رسالة إلى الشباب وقالت لهم: “اهدوا شوية وخاف على بلدك لأننا ربنا ينجينا من اللي يتم تدبيره لنا، ولا نعرف عدونا يأتي من أين”.

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