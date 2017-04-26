كشفت زينب الكفراوي، المعروفة بـ”مناضلة السويس” إنها التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش المؤتمر الوطني الدوري للشباب، وطلبت منه أن تقبله.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة LTC الفضائية: “التقيت به مرة سابقة، وقلت له هابوسك أنا المرة دي، ثم قبلته، وقلت له أنا بحبك فقال لي وأنا كمان”.

ووجهت المناضلة المعروفة رسالة إلى الشباب وقالت لهم: “اهدوا شوية وخاف على بلدك لأننا ربنا ينجينا من اللي يتم تدبيره لنا، ولا نعرف عدونا يأتي من أين”.