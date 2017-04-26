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اليونان ترفض ترحيل 8 جنود أتراك انقلبوا على أردوغان
اردوغان

اليونان ترفض ترحيل 8 جنود أتراك انقلبوا على أردوغان

الأربعاء، 26 ابريل 2017 01:58 ص
كتب - وكالات

أمرت محكمة استئناف يونانية برفض طلب من أنقرة بترحيل ثلاثة من ثمانية جنود أتراك فروا عبر الحدود إلى اليونان بعد محاولة انقلاب فاشلة في العام الماضي.
كانت المحكمة العليا اليونانية قد عرقلت في يناير كانون الثاني ترحيل الجنود الثمانية الذين تقول تركيا إنهم شاركوا في مساع للإطاحة بالحكومة. وقدمت أنقرة بعد ذلك طلبا ثانيا لترحيلهم.

ويتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الخمسة الباقين في الأسابيع القادمة.

ورفض ممثل الادعاء في حديثه أمام المحكمة الثلاثاء الطلب التركي وقال إن لجان الطعون التي أصدرت الحكم في الطلب الأول نظرت نفس الوقائع.

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