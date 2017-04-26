يوقع الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني ديوانه “ناسوت العشق ” في القاهرة في فندق فيرمونت النيل يوم 30 أبريل الجاري، بين الساعة الخامسة عصرا حتى التاسعة مساء.

“ناسوت العشق” هذا الديوان المتضمن الى جانب النصوص الشعرية أوراق نقدية للناقد المغربي الميلودي الوردي، والدكتورة موضي الأصقة أستاذ الأدب والنقد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وثلاث من طالبات النقد هن سماح الخطيب ومها البقمي وأمجاد العمري، ورسمت الغلاف التشكيلية السعودية مها العسكر.

وأكد الجريفاني، أن هذا المساء سيكون مفعم بالمنتج الثقافي حيث تشارك في الحفل ثمان تشكيليات عربيات يعرضن 24 لوحة تحاكي الإبداع وهن من جمهورية مصر العربية، التشكيليات: ماجدة النجار، رانيه أشرف، باسنت كردي، إيمان حكيم، زينب الإبراهيم. ومن المملكة العربية السعودية: ريما الديني، سلطانة آل الشيخ، سوزان مغربي.

كما تقدم عازفة الكمان المبدعة ذهب شبانة، وصلات من الموسيقى المميزة. يشار إلى أن الشاعر الجريفاني وقع ديوانه العاشر”ناسوت العشق” في بيروت شهر ديسمبر الماضي وتواجد الديوان في معرضي الكتاب بجدة والرياض ، وفي أجندة الشاعر عدد من الفعاليات في باريس مراكش الرباط هذا العام.

يذكر أن الشاعر إبراهيم الجريفاني كُرم في معهد العالم العربي بباريس عام 2012، وعقد أمسية وحوارا مفتوحا في مكتبة الأسكندرية 2014، وتم ترجمة أعمال الجريفاني إلى خمس لغات هي الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الروسية والتركية.