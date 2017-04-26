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"المصري للمطبوعات" يشارك بمعرض أبوظبي للكتاب
تاريخ العالم

"المصري للمطبوعات" يشارك بمعرض أبوظبي للكتاب

الأربعاء، 26 ابريل 2017 01:53 ص
محيط - سميرة سليمان

يشارك المكتب المصري للمطبوعات في في فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، المقرر إقامة فعالياته اليوم 26 أبريل حتى الثاني من مايو المقبل، بمجموعة كبيرة من الإصدارات التي تتنوع بين الإصدارات الأدبية والعلمية والثقافية والمترجمة .

ويقدم المكتب عدد كبير من الأعمال الجديدة منها كتاب” أدب المصريين”، وكتاب “ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ”، ورواية “هيستريا الجسد”، و “سلسلة دراساتفي إعلام وثقافة الطفل ” والتي صدر منها كتابين هما “الطفل والفضائيات”، و”صحف ومجلات الأطفال” وكتاب ” انفلات الخطاب السياسي ” وسلسلة “50 فكرة يجب أن تعرفها ” ومنها كتاب الفن و الوراثة و والعمارة وتاريخ الفن والكون والفيزياء والأفكار العظيمة وغيرها.

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