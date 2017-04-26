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رجل في جسد فتاة يستغثيث: المستشفى تريد واسطة حتى تحولني
جراحة قلب

رجل في جسد فتاة يستغثيث: المستشفى تريد واسطة حتى تحولني

الأربعاء، 26 ابريل 2017 01:56 ص
كتب - متابعات

أكدت “عبير” والتي ترغب في التحول الجنسي، وتصبح رجلًا باسم “محمد” أنها جهزت كل الأوراق، ولكن ما يعطل العملية حتى الآن “أنهم عايزين واسطة”.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصري أفندي 360” المذاع على قناة “القاهرة والناس”: “المستشفى تطلب مني واسطة، وأنا غير قادر ماديًا”.

ولفتت إلى أنه ولد في جسد بنت ولا تستطيع أن يُكمل حياتها كذلك، لافتة إلى أن المشكلة المادية من أكبر المشاكل التي يعانيها.

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