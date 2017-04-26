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حلمي بكر يفتح النار على بطلتي "الواد ده بتاعي"
حلمي بكر

حلمي بكر يفتح النار على بطلتي "الواد ده بتاعي"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:45 ص
كتب - متابعات

تهكم الموسيقار حلمي بكر، على بطلتي كليب “الواد ده بتاعي اسمه على دراعي” قائلا: “مش عارف لما تكبر هتقول الواد ده اسمه فين”.
وسأل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم”، والدة بطلتي الكليب: تربية الأطفال إزاي في البيت، وهل اللي بيغنيه الأطفال صح أو خطأ، ووالدتهما هتنتج لهم إيه لما يبقى عمرهما 14 عامًا.

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