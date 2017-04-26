تهكم الموسيقار حلمي بكر، على بطلتي كليب “الواد ده بتاعي اسمه على دراعي” قائلا: “مش عارف لما تكبر هتقول الواد ده اسمه فين”.

وسأل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم”، والدة بطلتي الكليب: تربية الأطفال إزاي في البيت، وهل اللي بيغنيه الأطفال صح أو خطأ، ووالدتهما هتنتج لهم إيه لما يبقى عمرهما 14 عامًا.