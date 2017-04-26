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وزير الكهرباء: مؤتمر الشباب "مفيد"
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة‎

وزير الكهرباء: مؤتمر الشباب "مفيد"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 01:28 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مؤتمر الشباب الثالث في الإسماعيلية مهم للغاية لنا كمسؤولين، لافتًا إلى أن والحوار مع الشباب مفيد بالنسبة لنا كمسؤولين.
وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “eXtranews”، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للشباب، المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، إن الحكومة بشكل عام تبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على الأسعار وأطالب المصريين بالصبر.

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