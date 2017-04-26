أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مؤتمر الشباب الثالث في الإسماعيلية مهم للغاية لنا كمسؤولين، لافتًا إلى أن والحوار مع الشباب مفيد بالنسبة لنا كمسؤولين.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “eXtranews”، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للشباب، المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، إن الحكومة بشكل عام تبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على الأسعار وأطالب المصريين بالصبر.