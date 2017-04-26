أعلن نادي القصة المصري عن الفائزين بانتخابات مجلس إدارته الجديد، وقد فاز 15 عضوا من الأدباء والنقاد بدلا من المجلس المنتهية مدته.

وقد فاز كل من محمد القصبي ، محمد قطب، زينب العسال، نبيل عبدالحميد، حسن الجوخ، حامد أبوأحمد، ربيع مفتاح، أحمد عبدالرازق أبوالعلا، منى ماهر، سيد نجم، محمد القصبي، شريف الجيار، فرج مجاهد، يسري العزب، كمال الدين حسين، زكريا صبح.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الجديد خلال الأيام المقبلة، لإختيار هيئة المكتب، المكونة من رئيس النادي، ونائب الرئيس، أمين الصندوق، والسكرتير العام، ورؤساء اللجان.