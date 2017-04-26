أعلن عماد حجازي “محام” تفاصيل خطف شقيقه “أحمد” وتصويره عاريا، قائلا: “تقدمت ببلاغ ضد صاحب شركة استيراد، رفض سداد مبلغ مالي، وحصلت على حكم قضائي لصالحي، ولكنه اتفق مع سيدة على استدراج شقيقي، وتصويره عاريا؛ للانتقام مني”

وقال في مداخلة هاتفية، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، “المتهم أجبر شقيقي على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، لابتزازي وإجباري على التنازل عن القضية”.

وأردف: “المتهم قام بتصوير شقيقي عاريا وبجواره سيدة، كمحاولة لتشويه صورة أسرتي، وإجباري على التنازل عن الحكم الصادر ضده، ثم أطلقوا سراحه وبدأ في ابتزازي، ولكنى حررت محضرا وتم القبض على المتهمين”.