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والدة أسمن امرأة في العالم تكشف مفاجأة!
ايمان اسمن امرأة

والدة أسمن امرأة في العالم تكشف مفاجأة!

الأربعاء، 26 ابريل 2017 12:50 ص
كتب - متابعات

كشفت والدة إيمان أسمن امرأة في العالم، أن الحديث على أن نجلتها خسرت 300 كيلو في شهرين فقط أمر لا يعقل، لافتة إلى أن الطبيب المعالج لا يقوم بأي معجزة لكي يتم الحديث على أنه أفضل طبيب في الهند.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الثلاثاء: “الطبيب المعالج قال لبنتي هرميكي في الشارع لو تحدثتي مع أي وسيلة إعلام”.

وأعلنت أن نجلتها كانت صحتها جيدة بنسبة 70% قبل ذهبها للهند، ولم تكن بهذه الصورة السيئة، وخدينها مني زي الفول، دلوقتي جسمها ماليان قرح، وبيأكلوها من مناخيرها، إحنا بنقول للطبيب المعالج لها إنت ليه معالجتهاش زي ماقولتنا “.

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