كشف المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن نقل البضائع سنويًا عبر كافة وسائل النقل يصل إلى 600 مليون طن، موضحًا أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية نسبته 4% فقط.

وأ ضاف في تصريحات على شاشة “on live”، أمس الثلاثاء، أن الرئيس السيسي مهتم شخصيًا بملف نقل البضائع من خلال السكك الحديدية، منوهًا إلى أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية سيخفف الحمل على الطرق.