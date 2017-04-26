أكد إسلام البحيري، الباحث، أن التعليم السيئ ليس المسئول عن إخراج الدواعش، مشيرًا إلى أن التعليم مستواه عالي جدًا في داعش بسبب وجود أطباء ومهندسين هناك وأيضا ليس الفقر المسئول عن الانتماء إلى داعش.

وقال في حواره ببرنامج “كل يوم”، المذاع علي شاشة “on-e”، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش ليس فعل مخابراتي ولكن كتب التراث هي المسئولة عن فكر داعش، مشيرا إلى أن هذا الزمن هو زمن داعش الذي يقتل أي شخص مسلم أو مسيحي ومن سمح لهم هي الكتب التراثية ومن ساندهم الأزهر، علي حد زعمه.

وزعم أن رجال الأزهر يريدون أن يجعلوا الأزهر هو الإسلام وأن أعدائه هم أعداء الاسلام.