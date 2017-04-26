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بعد فوزه بجائزة "الموسيقى العربية".. "الجريني": أعشق الفن الهندي
عبد الفتاح الجريني

بعد فوزه بجائزة "الموسيقى العربية".. "الجريني": أعشق الفن الهندي

الأربعاء، 26 ابريل 2017 12:01 ص

قال المطرب عبد الفتاح الجريني، إنه يتواجد الآن في دبي، عقب تسلمه جائزة أفضل عمل فني عالمي لفنان عربي، عن أغنيته الهندية “جبرا فان”، وذلك من 
مهرجان جوائز الموسيقى العربية ببيروت.

وأوضح الجريني، في تصريحات في فقرة “زنقة فنان” ببرنامج “مزنوق فين” مع صبري زكي وفرح شيمي على راديو “إينرجي” 92.1، أنه يعشق بوليوود ويحب الفن الهندي خصوصا تلك الأعمال الراقصة المليئة بالاستعراضات، مشيرا إلى التطور الكبير في السينما الهندية التي دخلت أفلامها مؤخرا “البوكس أوفيس” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الجريني، إلى غياب المسرح الغنائي والأفلام الغنائية في مصر والوطن العربي، موضحا أنه في حال تلقى عرضا لعمل مسرحية غنائية فإنه سيوافق.

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