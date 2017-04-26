كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف تصدير الأسماك للخارج، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق السمكية.

وقالت في برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “cbc”، مساء الثلاثاء، إن مصر كانت في السابق تصدر سنويًا 40 ألف طن من الأسماك، بينما خلال أول ثلاثة أشهر منذ عام 2017، بلغ التصدير 120 ألف طن، وهو ما سبّب رفع أسعار السمك، نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعمل على زيادة الدخل للمستوردين.

ولفتت إلى أنه نتيجة لشح الأسماك في السوق المحلي، تم إصدار هذا القرار بوقف التصدير لفترة مؤقتة إلى أن يستعيد السوق عافيته مرة أخرى.