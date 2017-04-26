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رئيس اتحاد السلة يكشف : بطولة افريقيا قد تنقل لأنجولا
مجدي ابو فريخة

رئيس اتحاد السلة يكشف : بطولة افريقيا قد تنقل لأنجولا

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:00 ص

رئيس اتحاد السلة يتحدث عن نقل بطولة إفريقيا ل “انجولا” والنظام الجديد للتأهل للمونديال ويتحدث عن ضرورة دعم الاتحاد

قال الدكتور مجدى ابوفريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة السلة تم نقلها من الكونغو إلى انجولا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأنجولى وافق على دفع مبلغ مليون و200 الف يورو للحصول على حقوق تنظيم البطولة.

وتابع ابوفريخة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن البطولة الأفريقية المقبلة لن تؤهل للمونديال، موضحا أن نظام التأهل للمونديال تغير وسيقام بنظام جديد وهو خروج المغلوب وتأهل 5 منتخبات للمونديال.

وأضاف ابوفريخة أن هناك 4 منتخبات فى مختلف الأعمار تاهلوا لبطولات كأس العالم، مشيرا إلى أن ميزانية الاتحاد لاتكفي لإقامة معسكرات داخلية وليست خارجية، مطالبا وزارة الشباب والرياضة بالدعم.

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