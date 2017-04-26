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رئيس جهاز كرة الماء بالأهلي يكشف كواليس أزمة الأحمر واتحاد السباحة
كرة ماء - الاهلي

رئيس جهاز كرة الماء بالأهلي يكشف كواليس أزمة الأحمر واتحاد السباحة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 02:04 ص

كشف محمد فاضل رئيس جهاز كرة الماء بالأهلي كواليس أزمة النادى الأهلى الأخيرة مع اتحاد السباحة وانسحاب الأهلي من مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس احتجاجا على إخلال إتحاد السباحة بقواعد المسابقة.

وقال فاضل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن النادى الأهلي لم ينسحب ولكنه رفض خوض اللقاء، احتجاجا على عدم وصول رد رسمى على احتجاج الأهلى بشأن احقيته فى اللعب على المربع الذهبى، مشيرا إلى أن كرة الماء فى مصر تخضع للائحة الاتحاد المصرى وليس الاتحاد الدولى.

وتابع فاضل أن هناك نص صريح في لائحة الاتحاد المصري في حال تساوي ثلاثة أندية في نفس الرصيد مخالف للائحة الاتحاد الدولى والتى تم العودة إليها بعد ذلك، مؤكدا أن الفريق خاض البطولة على لائحة الاتحاد المصري الذي خالفها لاحقاً، مشددا ان الاهلي لم يخوض اللقاء الأخير بسبب عدم رد الاتحاد المصري على الاحتجاج المقدم، وأن الأهلى متمسك بحقه ولن يتنازل عنه.

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