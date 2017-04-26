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حدث في مثل هذا اليوم 26 أبريل .. انفجار مفاعل تشرنوبل الأوكراني
تشرنوبل

حدث في مثل هذا اليوم 26 أبريل .. انفجار مفاعل تشرنوبل الأوكراني

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:56 م

1805 - قوات مشاة البحرية الأمريكية بقيادة الملازم أول “بريسلي أوبانون” تحتل مدينة درنة بليبيا في حربها ضد والي طرابلس يوسف باشا القره مانلي.

1828 - الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجهم من السواحل الشرقية للبحر الأسود، وتحتل رومانيا التي كانت تابعة للعثمانيين.

1860 - التوقيع على معاهدة واد راس بين المغرب وإسبانيا.

1865 - قوات الفرسان الاتحادية تلقي القبض على جون ويلكس بوث قاتل الرئيس أبراهام لينكون بحظيرة في فيرجينيا.

1909 - جمعية الاتحاد والترقي التركية تعزل السلطان عبد الحميد الثاني وتنصب أخوه محمد رشاد سلطانًا مكانه.
1933 - تأسيس البوليس السري الألماني / جيستابو.

1935 - استقالة الإمام محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الجامع الأزهر.

1938 - الفاشيون الإسبان يقصفون بلدة غيرنايكا بقنابل تزن 200 كجم ويبيدونها، قاد القصف الجنرال دافيلا بمساعدة سلاح الجو النازي الألماني.

1942 - انفجار بمنجم فحم في “هونكيكو منشوريا” يودي بحياة 549 من عمال المناجم في أسوأ حادث في تاريخ التعدين.

1945 - وقوع “معركة بوتسن”، وهي آخر هجوم ناجح للدبابات الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

1946 - مقتل 47 شخصا في كارثة قطار نابرفيل.

1954 - بدأ “مؤتمر جنيف” سعيًا إلى إعادة السلام في الهند الصينية وكوريا.

1962 - انضمام الجمهورية العربية اليمنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة / يونسكو.

1963 - تغيير الدستور في ليبيا وتحولها من دولة فيدرالية تضم تلاث ولايات تحت اسم المملكة الليبية المتحدة إلى دولة واحدة تحت اسم المملكة الليبية، والسماح للمرأة بالانتخاب.

1964 - تنجانيقا وزنجبار تتحدان لتكوين تنزانيا.

1984 - بدء حرب ناقلات النفط أثناء الحرب العراقية / الإيرانية بعد تدمير ناقلة النفط السعودية “سفينة العرب”.

1986 - انفجار مفاعل تشرنوبل الأوكراني.

1994 - جنوب أفريقيا تنظم انتخابات رئاسية تشمل البيض والزنوج لأول مرة.

2005 - سوريا تسحب آخر جنودها من قواتها العسكرية العاملة في لبنان وذلك تحت الضغط الدولي، منهية بذلك 29 عامًا من الوجود العسكري السوري فيه.

2010 - مفوضية الانتخابات السودانية تعلن فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصولة على ما نسبته 68% من أصوات الناخبين، كما أعلنت عن فوز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سيلفا كير برئاسة حكومة جنوب السودان بعد حصوله على ما نسبته 92.99% من الأصوات.

2015 - انتخاب مصطفى أقينجي رئيسًا لِقبرص الشماليَّة.

2016 - احتراق وتدمير كل محتويات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في نيودلهي.

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