طالب شاب من محافظة بور سعيد، اسمه مصطفى جلال، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه وزير الإسكان فيما يخص مسألة الإسكان الاجتماعي لأن الفائزين في قرعة المراحل الأولى الثلاثة لم يستلموا الشقق حتى الآن.

وطالب الشاب الرئيس السيسي بتوجيه رئيس الوزراء لفرض رقابة على الأسعار، ليقاطعه الرئيس مازحًا: «طيب ما تطلب منه أنت يا مصطفى مهو قاعد معانا أهو، مش لازم أنا اللي أطلب».

جاء ذلك خلال حوار الرئيس السيسي مع مجموعة من شباب مدن القناة وسيناء في مؤتمرهم الدوري.