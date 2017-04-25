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السيسي يرد على انتقاد الرجال له بسبب انحيازه للمرأة
الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان المصري

السيسي يرد على انتقاد الرجال له بسبب انحيازه للمرأة

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:54 ص


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احترام المرأة من القيم التي يجب على المجتمع مراعاتها وممارستها، مضيفًا: أقسم بالله العظيم نحن لا نتعامل بما يليق مع السيدة والشابة والطفلة في مصر.

وأشار السيسي، خلال لقائه بعدد من الشباب، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للشباب، بمحافظة الإسماعيلية، إن الترفق بالمرأة أمر إلهي، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وصى بالصلاة والرفق بالمرأة.

وأردف: “الرجالة اللى بتقولي إنت بتعملنا مشكلات في البيت بسبب انحيازك للمرأة.. الرسول وصانا بيها إنتوا بقا يا مصريين بتعملوا إيه”.

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