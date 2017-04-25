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أديب يطالب بحرمان كل مواطن ينجب أكثر من طفلين من الدعم
عمرو أديب

أديب يطالب بحرمان كل مواطن ينجب أكثر من طفلين من الدعم

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:25 ص



طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولة بحرمان كل مواطن ينجب أكثر من طفلين من الدعم.

وعلق خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بعدد من الشباب على هامش فعاليات مؤتمر الإسماعيلية، والتي قال فيها بوجود بطء في الإجراءات لتنفيذ المشروعات، قائلا: «ياريس لازم ترفد مدام سميحة اللي معطلة الإجراءات».

وقال: «الرئيس نفسه بيشتكى من سوء الخدمات المقدمة في إنهاء إجراءات تراخيص المشروعات، والناس

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