كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة الإسماعيلية عن عدد من المفاجآت .

وتمثلت تلك المفاجآت في الآتي:. ” العام القادم 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة - تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء - إنشاء قرى بدوية متكاملة، وآبار مياه مناسبة، مع احترام العادات والتقاليد لأهالي سيناء - توفير المساكن لحل الأزمات السكانية - الانتهاء من مدينة الملك سلمان ونسلك الطرق الحقيقية للتنمية في جنوب وشمال سيناء - خلال 4 أشهر سيكون هناك كوبرى ثابت في سيناء - لن نتخلى عن أهالي سيناء.

- خطة لتوفير فرص العمل - الانتهاء من مشروع المليون فدان في أسرع وقت - خريطة شاملة لتطوير الموانئ والمطارات في مصر.

- تحقيق التنمية في البلاد وستشعرون بذلك في المستقبل - لن نجلس أبدا على خراب بلادنا - الانتهاء من طريق الجلالة استعدادا لافتتاحه قريبا - الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مدينة الأثاث في دمياط وتضم ألف ورشة - لن أبيع الوهم للمصريين - لن أستمر في منصبي ولو ثانية واحدة إذا أراد المصريون ذلك”.