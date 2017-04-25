تسببت إحدي المشاركات تدعى منار في المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية في دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوبة من الضحك هستيري.

وقالت منار، إن هناك الخسائر في الثروة المعدنية والفوسفات بلغت ما يقرب 100 مليار دولار سنويًا، بسب تعدد الجهات المصدرة - حسب قولها.

أرقام الخسائر التي ذكرتها المشاركة استثارت رد السيسي، قائلًا: “الأرقام متتقالش كده ابدًا علشان كل المصريين بيسمعوكي دلوقتى.. أنا لو عندي 100 مليار دولار ضايعين أروح بقا”، لافتا إلى أن من أكثر الأمور السيئة نشر أرقام غير دقيقة عن الواقع في مصر.

بعد ذلك تراجعت المشاركة منار عن الرقم الذي ذكرته، قائلة: “100 مليون.. أنا آسفة يا ريس”، الأمر الذي أثار ضحكات الرئيس السيسي.