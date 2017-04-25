أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب النور، أسماء الفائزين بعضوية الهيئة العليا، وسكرتارية الجمعية العمومية فى الانتخابات التى أجريت اليوم الثلاثاء، وتجتمع الهيئة العليا حاليا، بشأن اختيار المجلس الرئاسي واللجان النوعية بالحزب.

وجاءت أسماء الأعضاء الفائزين بعضوية الهيئة العليا كالتالى: يونس مخيون رئيس الحزب، طلعت مرزوق، السيد خليفة، شريف طه، أشرف ثابت، محمد إبراهيم منصور، جلال مرة، أحمد خليل خير الله، بسام الزرقا، صلاح عبد المعبود، غريب أبو الحسن، محمد صلاح خليفة، رجب أبوبسيسية، عبد الله بدران، نادر بكار، أحمد عبد الحميد، أحمد شكري، محمد العزب، أحمد الشحات، هنادي الشافعي، أحمد رشوان، عبد الغفار طه، مصطفى عبده، إيهاب شاهين، عبد الحليم مخلوف، حسين فتح الباب، طارق الدسوقي، غريب محمد، محمد الجيزاوي، محمد السيد، محمود أمين، طارق فهيم، مجدي سليم، علاء صالح، طارق جبريل، شعبان عبد العليم، محمود أمين، أحمد حمدي، بهاء السكران، مؤمن مرعي، مصطفى سعد، محمد أحمد عبد العزيز، علي موسى، محمد سيد محمد شكري، جمال حسان، محمد عبد التواب، باسم عبد الرسول، خير الله محمد سعيد، أحمد محمود عبد الحميد، سامح بسيوني.

أما الفائزون بمنصب سكرتارية الجمعية العمومية: وليد محمود، محمود المغربي، أيمن فيروز، محمد الشرايحي.