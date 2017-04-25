شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة جادة في السيطرة علي ارتفاع أسعار السلع في البلاد.

وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن أي منطقة صناعية تحتاج إلي مرافق متعددة، مما أدي إلي ارتفاع أسعارها، مشيرًا، إلي طرح ١١ مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضي وحده.

جاء ذلك خلال حوار الرئيس مع مجموعة من شباب مدن القناة وسيناء، في مؤتمرهم الدوري، وذلك بالإسماعيلية.