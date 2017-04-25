التضامن: المعاشات زادت بمقدار 3 أضعافالثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:18 ص
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، إن قيمة المعاش قليل والكل يعلم ذلك ولكن المعاش هو ناتج عن فترة عمل الموظف.
وأضافت والي، خلال مؤتمر الشباب المقام بمدينة الاسماعيلية، ان هناك زيادة للمعاشات بمقدار 3 أضعاف خلال الفترة الماضية ، وتابعت ان هناك تصورا لزيادة قيمة المعاش ، ونسعى لتحسين أوضاع المواطنين.
يشارك فى المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية، كما تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.
ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة عددًا من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى ومن ضمنها: مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا، وآفاق التنمية المستدامة فى قطاعىّ البترول والكهرباء، بالإضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية والذى سيقوم بعض شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التى تواجه الدولة المصرية والفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط والحلول لمواجهة هذه التحديات ومناقشتها مع المسئولين.
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