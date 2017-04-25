 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 12:17 صباحاً
روابط سريعة
أديب: السيسي سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة
عمرو اديب

أديب: السيسي سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:17 ص
كتب - متابعات

زعم الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.

وأوضح في برنامج كل يوم المذاع على فضائية on e أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ذلك، خلال لقائه بعدد من الشباب المشاركين في فعاليات المؤتمر الثالث، المقام في الإسماعيلية.

وأردف طالما الرئيس قال إنه هيترشح، يبقى هيترشح، في حاجات كدة، مينفعش فيها التأويل أو التخيل، منها ترشح الرئيس لانتخابات الرئاسة في 2018

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3