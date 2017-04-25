زعم الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.

وأوضح في برنامج كل يوم المذاع على فضائية on e أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ذلك، خلال لقائه بعدد من الشباب المشاركين في فعاليات المؤتمر الثالث، المقام في الإسماعيلية.

وأردف طالما الرئيس قال إنه هيترشح، يبقى هيترشح، في حاجات كدة، مينفعش فيها التأويل أو التخيل، منها ترشح الرئيس لانتخابات الرئاسة في 2018