أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لم يحسم الدوري بعد، حيث تتبقى 9 مباريات بـ 27 نقطة، بينما الفرق بينه وبين صاحب المركز

الثاني مصر المقاصة 10 نقاط.

وأوضح البدري، في مداخلة هاتفية ببرنامج “في التمانيات” مع الكابتن أحمد حسن على راديو “إينرجي” أنه يعمل على تأهيل بعض اللاعبين من أجل السباق الأفريقي، وكذلك إراحة بعض العناصر الأخرى.

وأشار البدري إلى أن الأهلي لم يتعاقد حتى الآن مع أي لاعب، وأنه من المستحيل التعاقد مع اللاعبين أثناء استمرار الموسم وانتمائهم لأندية أخرى، مشيرا إلى أن هناك بعض المراكز لا تحتاج إلى استقدام لاعبين جدد.

وأكد أن المارد الأحمر حسم عودة أحمد الشيخ إلى صفوف الفريق بعد إعارته إلى نادي مصر المقاصة، بالإضافة إلى عودة حمدي زكي أيضا، لاعب الفريق

المعار إلى نادي “إنبي”.

وأوضح أنه إذا رغب مهاجم الأهلي السابق، الجابوني ماليك إيفونا في العودة إلى الأحمر، فإنه سيدرس الأمر، مضيفا أن مسؤولي نادي الترجي التونسي

تواصلوا مع إدارة الأهلي مرتين للحصول على خدمات المدافع الأيسر للفريق علي معلول، إلا أن إدارة الأهلي رفضت.

وشدد على أنه من الصعب الحكم على أداء مدرب الزمالك الجديد إيناسيو في تلك الفترة الزمنية القصيرة “ولكن هو مدرب كبير له سجل وعمل في البرتغال

مع أسماء كبيرة.

وقال إنه معجب بأداء مصطفى فتحي لاعب الزمالك، وإن نجمي الفريق عماد متعب وحسام غالي مقيدين في القائمة الأفريقية، وجددا عقدهما ومستمران في النادي.