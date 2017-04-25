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"التجمع": المؤتمرات الشبابية تفتح قنوات الاتصال بين الشباب والرئاسة
عمرو عزت أمين الشباب بحزب التجمع
عمرو عزت أمين الشباب بحزب التجمع

"التجمع": المؤتمرات الشبابية تفتح قنوات الاتصال بين الشباب والرئاسة

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:55 ص
كتب: محمد السباخي

قال عمرو عزت أمين الشباب بحزب التجمع، إن مؤتمرات الشباب لها دور هام في فتح قنوات الاتصال المباشر بين الشباب والرئاسة ومد جسور الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصري والقيادة السياسية.

وأضاف عزت، في بيان له اليوم، أن المؤتمر الوطني الدورى للشباب والذى ينعقد اليوم 25 أبريل بمدينة الاسماعلية يأتى لتفعيل دور الشباب فى قيادة قاطرة التنمية فى الإسماعيلية وتنمية مشروعات قناة السويس والمنطقة الصناعية ومنطقة تنمية بورسعيد.

وأكد أن الرئيس حريص على الاستماع للمشكلات التى تواجة الشباب بشكل مباشر وإزالة الحواجز لتنفيذ المشاريع بين الشباب والحكومة وذلك من خلال عرض المشكلات بشفافية ووضوح وحماس.

وأشار إلى أهمية دور شباب الأحزاب فى تشكيل المؤتمرات ودعمهم لتنفيذ العديد من المشاريع أهمها مشروع محو الأمية ونشر ثقافة العمل التطوعى وتقديم آليات تنفيذ للمشروعات وتابع: “ندعم من خلال موافقة مجلس الوزراء”.

وأوضح أن الأحزاب يتلخص دورها فى الملاحظة وتقديم سياسات بديلة لتنفيذ المشاريع للحكومة ومتابعة تلك المشاريع لافتًا إلى أن نتائج مؤتمر شرم الشيخ كانت مهمة وفعالة وأهم ما حصدناه منها هو الإفراج عن الكثير من الشباب المحتجزين وتعديل قانون التظاهر.

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