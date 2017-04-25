كشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس عن انعقاد اجتماع، غدا الأربعاء، مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في إطار مجموعة من اللقاءات التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتشجيع الاعتماد على مكونات محلية الصنع بدلا من استيرادها من الخارج.

وقال محمد المهندس - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن الاجتماع سيضم مجموعة من أعضاء الغرفة من المصنعين، وكذلك مصانع الإنتاج الحربي؛ وذلك استكمالا لحملة “صنع في مصر”، والتي تسعى الغرفة بكافة أعضائها إلى دعمها، والحد من الاستيراد من الخارج، خاصة وأن المنتجات المصرية لا تقل جودة عن نظيرتها المستوردة.

ونوه بأن الصناعة المحلية هي قاطرة النمو، وهي الوجه المشرق للنهوض بالاقتصاد المصري