ماذا طلب عمرو موسى من المصريين في ذكرى تحرير سيناء؟

نشر عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” تدوينة بمناسبة احتفالات الذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء، جاء في نص التدوينة: “تحرير سيناء كان عملًا بطوليا عظيمًا، وبناء مصر المستقبل في ظل الدستور والقانون والتقدم والحرية والأمن والاستقرار هو نداؤنا في يوم هذا العيد”.

ودعا مرو موسى، عناصر الشعب للوحدة والتكاتف لمجابهة الإرهاب قائلا: “احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء من الاحتلال يكمله تحريرها من الإرهاب والتطرف”.

وشدد على أن “نحن صف واحد ضد الإرهاب مع الجيش والشرطة وأبناء الشعب المصري في سيناء نترحم على شهدائهم ونقف جميعا صامدين”.