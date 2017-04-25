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الثلاثاء 25 ابريل 2017 10:54 مساءً
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أبناء نادي قتة السكندري يحتفلون بعيد تحرير سيناء بتدشين مقر النادي الجديد
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أبناء نادي قتة السكندري يحتفلون بعيد تحرير سيناء بتدشين مقر النادي الجديد

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:34 م
كتب - متابعات

اختار أعضا نادي قتة النوبي  يوم 25 أبريل عيد تحرير سيناء للاحتفال بتدشين المقر الجديد للنادي السكندري. وبحضور نخبة من نجوم المجتمع السكندري والرياضيين ولفيف من قادة العمل الاجتماعي بالإسكندرية وقيادات النوبة بالمحافظة ورئيس النادي النوبي العام  تم افتتاح مقر النادي الذي يخدم  أبناء منطقة محرم بك والمناطق المجاورة. ويضم النشاط الرياضي لنادي قتة الذي تأسس عام 1991 مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية  أهمها كرة القدم وتنس الطاولة والكاراتيه. وأكد أعضاء مجلس إدارة النادي أنهم أرادوا التعبير عن اعتزازهم بالمناسبة الوطنية ” عيد تحرير سيناء” بتدشين المقر الجديد  إعلاء لقيمة العمل الاجتماعي والرياضي .

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