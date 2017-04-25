رأت كتلة المستقبل النيابية اللبنانية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية واجتماعه بالملك سلمان بن عبد العزيز، لها أهمية وإيجابيات كبيرة لاستعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة في ضوء الاختلالات الحاصلة في المنطقة العربية.

واعتبرت الكتلة- في بيان عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة فؤاد السنيورة- أن هذه الزيارة وما نجم عنها من توافقات تعزز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية وكذلك مع باقي دول الخليج العربي، وهي خطوة إيجابية مطلوبة، كما أن لها أهمية كبيرة في هذه الفترة الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية.

وجددت الكتلة تأكيدها على أهمية تفعيل وحدة الصف العربي في وجه الاعتداءات الإسرائيلية والتدخل الإيراني الجامح للسيطرة على المنطقة في ظل تصاعد التوترات الدولية الخطيرة.

من جانب آخر، أكدت كتلة المستقبل أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية في مدينة الناقورة جنوب لبنان، وجهت رسالة قوية وواضحة إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي مفادها بأن الدولة هي المرجعية السياسية والأمنية الوحيدة على الأراضي اللبنانية كافة والجنوب في قلبها، بما في ذلك الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها إسرائيل في قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وأضافت الكتلة- في بيانها اليوم- أن الدولة ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع مندرجاته، كما أنها ومن خلال هذه الزيارة تريد أن تؤكد كذلك على أن الدولة متمسكة بقرارات الشرعية الدولية الحامية للبنان، مضيفة أن هذه الزيارة بعثت برسالة قوية كررت فيها مطالبتها مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال ووفقا للقرار 1701 من حالة وقف العمليات الحربية إلى حالة وقف إطلاق النار الدائم وهو الموقف الذي عبر عنه الحريري خلال زيارته لجنوب لبنان.