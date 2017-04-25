قال الخبير العسكري نيكيتا دانيوك لوكالة “سبوتنيك”، الروسية، إن القرار القاضي باستئناف العمل بمذكرة منع الحوادث وضمان سلامة الطيران بين روسيا والولايات المتحدة في سماء سوريا، أتى بعد طلب أمريكي مُلح من روسيا لإعادة العمل به خشية خسارة تأثيرها في سوريا.

وقال دانيوك ” أن استئناف العمل بالمذكرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد طلب الأخيرة الملح عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون إلى موسكو ولقاء الرئيس الروسى ونظيره سيرجى لافروف، هى إشارة واضحة أن الأمريكيين لن يقوموا بعد اليوم بخطوات عدائية ضد الدولة السورية”.

وأضاف ” لقد فهم الأمريكيون أخيرا، أنهم مجبرين على التنسيق مع روسيا في سوريا لضمان نجاح عملياتهم ضد الإرهاب، والعلاقة السلبية مع روسيا ستؤثر على وضعهم ككل على الساحة السورية الذى قد يؤدى إلى خسارتهم نهائيا للمنطقة”.

واعتبر دانيوك أن قيام الولايات المتحدة بخطوات غير منسقة مع الجانب الروسى قد تطيح بالثقة المتبقية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.